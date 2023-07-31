بسبب الشغب والسلب.. دولة إفريقية تفرض حظر التجول

أعلنت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا حظر التجول، بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية.

وبدأ شبان مشردون أعمال النهب، لكن سرعان ما انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية وخاصة الحبوب، ونهبوها.

وأعلن حاكم ولاية أداماوا أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة بأثر فوري، فيما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.

ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016، ويعيش نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 215 مليون نسمة في فقر مدقع (أقل من دولارين في اليوم) رغم احتياطيات النفط الهائلة.