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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحجاب.. شرطة الأخلاق الإيرانية تغلق شركة تأمين كبرى| تفاصيل

العاملون في الشركة
العاملون في الشركة الإيرانية

أغلقت السلطات الإيرانية شركة تأمين على خلفية عدم التزام موظفاتها بقوانين الحجاب الإلزامية في البلاد.

 

وأفاد موقع "ديده بان" الإخباري أن شركة "أزكي" للتأمين الخاص في إيران، تلقت أمر من شركة التأمين المركزي لإلغاء ترخيصها، وتعليق عملها بسبب مقطع فيديو دعائي للشركة انتشر على نطاق واسع، وتظهر فيه بعض موظفات الشركة دون أن يرتدين الحجاب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأنه خلال الأيام الأخيرة انتشرت صورة من نزع الحجاب بين موظفات شركة (أزكي) للتأمين، وعلى خلفية التصرف الخارج على الأعراف، تدخل الجهاز المعني، وقرر تعليق الشركة حتى يكتمل التحقيق.

وقال مسؤول في شركة التأمين المركزية الحكومية وفق ما نقلته وكالة فارس إن ملف شركة «أزكي» سيرسل قريباً للجهاز القضائي لكي يصدر حكماً ضدها، مشدداً على استمرار قرار تعليق أنشطة الشركة.

وجاء قرار تعليق الشركة، بعدما تعرض متجر للكتب الإلكترونية لانتقادات وضغوط من أجهزة حكومية بسبب نشر صورة من موظفات للشركة لم يرتدين الحجاب، وذلك في ملصق حمل شعار موزع الكتب الإلكترونية الأكبر في البلاد.

وأعلنت الشرطة الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر إعادة العمل بدوريات شرطة الأخلاق التي تراقب ملابس النساء والرجال على حد سواء، خصوصاً الحجاب بين الإيرانيات.
 

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