الصين تعلن عن مناورة جوية مع دولة عربية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاثنين، إجراء تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع الإمارات في منطقة شينجيانغ الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ممثلي المخابرات الأمريكية يبحثون عن برامج ضارة يعتقدون أن الصين طورتها لاستهداف البنية التحتية للقواعد العسكرية الأمريكية في حالة نشوب صراع، بما في ذلك الصراع حول تايوان.

ويزعم أن البرامج الضارة قد تم تنفيذها في الشبكات الإلكترونية التي تدير شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات وإمدادات المياه الضرورية لتشغيل القواعد العسكرية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”.

ووصفت الصحيفة البرامج بأنها “قنبلة موقوتة”، يمكن أن تهاجم البنية التحتية العسكرية الأمريكية وتوقف أو تبطئ العمليات العسكرية الأمريكية، كما قال أحد المسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت أن البرنامج الضار لديه القدرة على مهاجمة البنية التحتية المدنية الأمريكية أيضا.