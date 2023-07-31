ميدو ينفعل بسبب مروان ومحمد الشوربجي.. ماذا قال؟

ناشد أحمد حسام ميدو، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوضع عقوبات ضد محمد ومروان الشوربجي بعد قرار الثنائي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "دكتور أشرف صبحي لوسمحت، لازم تاخدوا قرار ضد الشباب اللي بتختار يمثلوا بلد تانية، لازم يبقى في قرار ويتعمل عليهم عقوبات، واعملوا اتصالاتكم بالاتحاد الدولي للإسكواش".



أضاف: "مينفعش أبدا يبقى واحد إمبارح بيلعب باسم بلد، ويقولك أصل انا فاضلي سنتين".



واختتم: "يعني ايه نتغنى بإنجازات مروان الشوربجي ومحمد الشوربجي في إنجلترا، بلاش تخلوا الشباب دي قدوة، عاقبوا الشباب دي، لازم يبقى في مراجعة للإعلام والمواقع بلاش نشجع الشباب دي".