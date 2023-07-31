احذر حدوث ماس كهربائى مع ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين بشأن زيادة خطر حدوث ماس كهربائي أو حريق بسبب الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام الزائد للأجهزة التي تزيد من أحمال الشبكة الكهربائية.

ونبهت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس على المواطنين الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود ماس كهربائي.

علامات وجود ماس كهربائي

من هذه العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود ماس كهربائي مايلى ..

-رائحة الحريق أو الدخان الناجم عن الأسلاك الكهربائية المحترقة.

-الأسلاك الكهربائية الساخنة أو الذائبة.

-الصوت الناتج عن الأسلاك الكهربائية المتلفة.

ومن أجل تجنب حدوث ماس كهربائي، ينصح المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية التالية:

اجراءات تجنب حدوث ماس كهربائي

-توخي الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية وتفادي استخدام الأجهزة المتهالكة أو القديمة.

-تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك الكهربائية بيد مبللة.

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة فورًا عند ملاحظة سخونة الجهاز أو حدوث حركة اهتزازية زائدة.

-عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة والكابلات الكهربائية المكشوفة.

-تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد.

-البعد عن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب والنوافذ وتحت السجاد.

-استخدام كابلات كهربائية ملائمة لقيمة التيار المار فيها ومراجعة الأحمال الكهربائية والتأكد من ملائمتها للقواطع والأسلاك.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث ماس كهربائي في فصل الصيف.

يذكر أن البلاد تشهد موجة حر شديدة منذ منتصف يوليو الجارى لجأت معه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الى اتباع خطة لتخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين فى اليوم .