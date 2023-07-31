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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار ورياح وأتربة.. السعودية تشهد طقسا استثنائيا اليوم

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

واضاف المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كما ما تزال الفرصة مهيأة لطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان و عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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