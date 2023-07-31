يعبرون حدودنا..بيان عاجل من بولندا بشأن بيلاروسيا

ذكر نبأ عاجل أن بولندا صرحت بأن بيلاروسيا تساعد المهاجرين غير القانونيين على عبور حدودها.

وكان قد قال رئيس الوزراء البولندي إن أكثر من 100 جندي من مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر يتجهون نحو شريط رفيع من الأرض بين بولندا وليتوانيا ، وحذر من أنهم قد يتظاهرون بأنهم مهاجرون لعبور الحدود، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأوضح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، أن حكومته تلقت معلومات تفيد بأن مرتزقة فاجنر ليسوا بعيدين عن جرودنو ، وهي مدينة تقع في غرب بيلاروسيا بالقرب مما يعرف باسم ممر سوالكي.

وأفادت الأنباء بأن الآلاف من جنود فاجنر موجودون في بيلاروسيا بعد انتفاضة عسكرية فاشلة في روسيا.

وكرر مورافيكي مزاعم بأن بيلاروسيا ، وهي حليف رئيسي لروسيا ، ترسل المهاجرين غربًا في محاولة للتغلب على قوات الحدود البولندية.