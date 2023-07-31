تطورات انقلاب النيجر .. بيان عاجل لـ الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات إيكواس

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يحمل الانقلابيين في النيجر المسؤولية عن أي هجوم على السفارات.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الاثنين، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن الاتحاد الأوروبي يؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، كرد فعل على الانقلاب في النيجر وسوف تدعمهم بسرعة وحزم.

وأضاف بوريل "من المهم احترام إرادة شعب النيجر، كما عبرت عنها الأصوات".

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد أعلنت أمس الأحد، في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.