صحف الكويت| النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية.. وتصعيد إيراني يواكب وصول السفير الكويتي الجديد







وزير الخارجية الكويتي في بغداد: استرجاع كل الممتلكات الكويتية

السعودية تدعو الأطراف السودانية للتهدئة لضمان سلامة الممرات الإنسانية

انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف له

الصين تجلي 31 ألف من منازلهم في بكين خوفاً من الأمطار



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، ذكرت صحيفة القبس ان أسعار النفط حومت بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم، الاثنين وتتجه، لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر، وشح الإمدادات العالمية.



قالت صحيفة الأنباء إن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عقد أمس الأحد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية جمهورية العراق د.فؤاد حسين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى عاصمة جمهورية العراق الشقيقة بغداد.

واتفق الوزيران خلال جلسة المباحثات على أهمية حل جميع الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين وعلى رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة.

وأكد الوزير الكويتي على أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع جميع الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي والانتهاء من هذه الملفات واستكمال جميع أركانها.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية العراق على الالتزام الصادق والعمل الفاعل تجاه الوصول إلى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين وتذليل كل العقبات في هذا الإطار وأن بلاده قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأنه لن يدخر جهدا تجاه إعادة كل الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وإنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.



نقلت صحيفة الراي عن سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف، قوله إن دخول النظام المعدل لإصدار تأشيرات الدخول إلى الاتحادية حيز التنفيذ، بدءاً من غد الثلاثاء الأول من أغسطس، من خلال تشغيل المنصة الإلكترونية لإصدار التأشيرة الإلكترونية الموحدة لأجانب يحملون جنسيات وفقاً لقائمة الدول المعتمدة من قبل الحكومة الروسية.

وأضاف جيلتوف، في تصريح لـ«الراي»، إن القائمة تتضمن في الوقت الحالي 52 دولة، من ضمنها الكويت. وأشار إلى أن «النظام الجديد يتيح لمواطني دول القائمة الراغبين في زيارة روسيا الاتحادية، استخراج تأشيرة الدخول من نوع جديد - التأشيرة الإلكترونية الموحدة - عن طريق الموقع إلكتروني الخاص أو عبر تطبيق هاتفي



قالت صحيفة الجريدة إنه مع وصول سفيرها الجديد إلى الكويت، جدّدت إيران إعلان عزمها السعي لاستغلال واستكشاف الغاز في حقل الدرّة.

وفيما وصل السفير الإيراني محمد توتونجي إلى البلاد أمس، نقلت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله: «إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون، فإن إيران ستدرج الحقوق والمصالح واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في خطتها، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها».



أفادت صحيفة الوطن بوصول السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي إلى الكويت ليبدأ مهامه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الاسلامية الإيرانية في الكويت بعد تقديم أوراق اعتماده.

وسبق لتوتونجي ان تولى مهام القائم بأعمال السفارة الايرانية في سلطنة عمان، كما رأس الدائرة السياسية للخليج الفارسي بوزارة الخارجية الإيرانية.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الأنباء تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، لبحث مستجدات الأوضاع في السودان.



أشارت صحيفة الراي إلى ان ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، تنتهي، اليوم الاثنين، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.

ومن المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.



قالت صحيفة الجريدة إن يائير لابيد زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي ««الكنيست» طالب حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات.

وقال لابيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج الى تشريعه من جانب المعارضة والحكومة.

وبعد انهيار حوار سابق، لايزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية ودينية متطرفة.

دوليا، أوضحت صحيفة الأنباء إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 44 مسيرة أوكرانية، في وقت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تواصل العمل في بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز بـ 30 سفينة جديدة هذا العام، فيما أعلن مصدر أوكراني عسكري رفيع، أن قوات كييف «ستدخل القرم قريبا».



أفادت صحيفة الراي بأن العاصمة الصينية بكين سجلتأعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة اليوم الاثنين مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.



أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التهديد المحتمل للحرب النووية ليس أكثر خطورة من المشكلة الوجودية لتغير المناخ، وأكد أنه لا يوجد تسلسل هرمي في هذه القضايا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ردا على سؤال حول ماهية الشيء الذي يمثل تحديا أكبرا للبشرية، الحرب النووية أم تغير المناخ العالمي: "لا أعتقد أن هناك أي نوع من التسلسل الهرمي. هناك بعض الأشياء المركزية ولها الصدارة بما في ذلك الصراع المحتمل، ولكن دون شك يمثل المناخ تحديا وجوديا لنا جميعا".



قالت صحيفة القبس إن المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر نددت بوجود تهديد «بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي» من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).

وقد فرض قادة المجموعة خلال قمتهم الطارئة أمس عقوبات مالية «فورية» وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، وأمهلتهم أسبوعا، فيما أكدت المجموعة أنها لا تستبعد «استخدام القوة».