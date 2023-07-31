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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل جنوب سيناء تواصل حصر العمالة غير المنتظمة داخل المواقع

صدى البلد

 

 
تواصل مديريات العمل في المحافظات في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة ، والإستمرار في حصرها داخل مواقع العمل ،والمشاريع الجديدة ،تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل.                                                                                     وتلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة .

وقال أشرف علم الدين مدير المديرية :  إنه تم تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة ابورديس تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الارهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم الى قاعدة البيانات ،ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتامينياً .                                                               وأوضح علم الدين جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة،في إستكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة،موضحاً تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى بمشاركه مكتب عمل أبو رديس وفريق العمل من المديرية وذلك لحصر عمالة  المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس. 

وأضاف مدير المديرية؛ ان هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية،بتقديم 4  منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام تبلغ قيمتها 2000 جنيه،وكذلك رعاية إجتماعية في حالات المواليد والوفيات َوالزواج وغيرها، ورعاية صحية في حالة الاحتياج من لأدوية وعمليات جراحية صغري وكبري.

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