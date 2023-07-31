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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن استعداداها استئناف مباحثات الاتفاق النووي| تفاصيل

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، استعدادها لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي مع الغرب.

ووفقا لوكالة "تسنيم للأنباء" الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران تتابع مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني.

وتابع: "عندما يكون الجانب الآخر جاهزا ونتأكد من التزامه يمكن الاستمرار في خطة العمل المشترك الشاملة، فنحن مستعدون لمواصلة المفاوضات لضمان المصالح الوطنية للبلاد".

وفيما يتعلق بالتسجيل الصوتي المسرب لمستشار رئيس الولايات المتحدة السابق "روبرت مالي" واستراتيجية إيران المستقبلية في هذا الصدد، أكد كنعاني أنه "يقع علي عاتق السلطات الامريكية توضيح ما قاله هذا الشخص مؤكدا بأن إيران تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية ومن أجل نيل حقوق إيران المشروعة".

وبالإشارة إلى تجربة خطة العمل المشترك الشاملة مع الولايات المتحدة الامريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التفاوض مع أمريكا لا يقوم على أساس الثقة مؤكدا بأن المصالح الوطنية لإيران خط احمر ومعربا عن استعداد ايران لمتابعة المحادثات وتلخيصها.

وشدد كنعاني على أن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات لا يستند إلى ثقة إيران في أمريكا، وكان من المفترض أن يتم توقيع خطة العمل المشترك الشاملة، وكان من الممكن أن تكون نتيجة التزام أمريكا بهذه الخطة أساسا نسبيا للثقة النسبية، لكن أمريكا لم تخلق نفس الثقة النسبية لإيران.

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