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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمود أبوحادي رابع الجمهورية علمي رياضة: ربنا كرمني وسألتحق بكلية هندسة الحاسبات

اوائل طلاب وطالبات
اوائل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية

شهدت قرية قرانشوا التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من البهجة والسرور بين صفوف أسر الطالب محمود أبو حادي لحصوله على المركز الرابع ضمن شعبة علمي رياضيات علي مستوي الجمهورية الأمر الذي اثلج قلوب أفراد الأسرة وجيرانه وأقاربه تزامنا مع توزيع الحلوي والعصائر للمشاركين في التهاني والتبريكات قبل تكريمه في لقاء وزير التربية والتعليم .

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وأعرب الطالب المتفوق عن سعادته بقوله "الحمد لله علي كرم ربنا وسألتحق بكلية هندسة الحاسب ونفسي اشارك في بناء الوطن واكون سند لكل أفراد أسرتي " .

كما أضاف بقوله " شكرا لابويا وامي اللي ساندوني طوال فترات الدراسة والحمد الله علي نعم التعب والاجتهاد من أجل تحقيق التفوق الدراسي " .


وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  ٧٨.٨%.

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كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.
 

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين  الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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