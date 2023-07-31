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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكذّب الكرملين .. وتكشف عن نجاحات جديدة في هجومها المضاد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن قواتها تمكنت من استعادة حوالي 15 كيلومترا مربعا من الأراضي من قبضة القوات الروسية في الشرق والجنوب، خلال الأسبوع الماضي، خلال هجومها المضاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت نائبة وزير الدفاع، حنا ماليار، على تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن قوات كييف استعادت الآن 204.7 كيلومترا مربعًا في الجنوب منذ أن شنت هجوما كبيرا ضد القوات الروسية أوائل الشهر الماضي.

وأشارت ماليار إلى أن قوات كييف استعادت 2 كيلومتر مربع في الأسبوع الماضي على جبهة باخموت، وبذلك يصل إجمالي الأراضي التي تم استعادتها هناك إلى 37 كيلومترا مربعا منذ بدء الهجوم المضاد.

وفي الجنوب، حيث تحاول القوات الأوكرانية التقدم نحو مدينتي بيرديانسك وميليتوبول ، ذكرت إن قوات كييف استعادة 12.6 كيلومتر مربع في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن القوات الروسية حاولت الهجوم على جبهتين شماليتين قرب كوبيانسك وليمان لكنها فشلت في اختراقها.

وأكدت "قواتنا الدفاعية تمنع بقوة قوات العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين إن الهجوم المضاد الأوكراني "لا يسير كما هو مخطط له" وأن موارد الناتو المقدمة إلى كييف "ضاعت".

كما أفاد مسؤولون أوكرانيون بحدوث تقدم بطيء وثابت في الهجوم المضاد، واستعادة سلسلة من القرى والتقدم على أطراف مدينة باخموت الشرقية، التي استولت عليها القوات الروسية في مايو  بعد شهور من المعارك.

وقالت كييف الأسبوع الماضي إن قواتها حررت قرية ستارومايورسك في الجنوب الشرقي في حملة تهدف إلى قطع الجسر البري الروسي من الشرق إلى الجنوب وشبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، على البحر الأسود.

وتسيطر روسيا، التي شنت حربها الشاملة في فبراير 2022 ، على مساحات شاسعة من الأراضي وأقامت شبكة من التحصينات وحقول الألغام لتجعل من الصعب على القوات الأوكرانية التقدم.
 

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