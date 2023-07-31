هل تتبدّل الخريطة العالمية؟.. هكذا ساهمت جزر الكناري والحرارة في تغيير وجهة السياحة لمصر والمغرب

خلال الـ24 ساعة الماضية، نشرت 3 مواقع عربية، تقريرا تحدث عن موسم قياسي للسياحة في 2023 في مصر والمغرب، خصوصا بعد أن ذكرت المؤشرات الصادرة عن عدد من المؤسسات العالمية، عن توقع وصول عدد السياح الوافدين إلى مصر لأكثر من 15 مليون سائح خلال هذا العام، وفي المغرب، بلغ عدد الوافدين بحلول يونيو رقمًا قياسيًا ففي ستة أشهر بلغ 6.5 مليون سائح ، بزيادة 21٪ عن العام السابق، ولكن عن أسباب تلك التغيرات كانت المفاجأة أن هناك عاملين ساهما بقوة في هذا الأداء للسياحة بتلك الدولتين، هما جزر الكناري ودرجات الحرارة.

عام سياحي قياسي بالمغرب ومصر

ووفقا لما نشرته صحيفة الرحلة المغربي، فإن المغرب ومصر في طريقهما للإعلان عن عام سياحي قياسي من حيث الإيرادات والسياح، حيث قاموا جميعًا بإلقاء غبار Covid-19مدعومًا بالطلب المتزايد من الأسواق التي تجذب إليها السياح في الوجهات المتوسطية، وذلك على الرغم من السياق التضخمي العالمي والارتفاع في أسعار التذاكر بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت مصر عن وصول 7.7 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقابل 4.9 مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما تتوقع مصر حوالي 15 مليون سائح في المجموع هذا العام على الرغم من انخفاض عدد الوافدين الأوكرانيين والروس بسبب الحرب والعقوبات، بينما وفي المغرب ، بلغ عدد الوافدين بحلول يونيو رقمًا قياسيًا في ستة أشهر بلغ 6.5 مليون سائح، بزيادة 21٪ عن العام السابق، وقد أدى ذلك إلى تدفق للعملة الصعبة بالمغرب بلغ 41 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى في المغرب، بزيادة 42٪ مقارنة بمستويات 2019 قبل انتشار فيروس كورونا.

كلمة السر جزر الكناري

وعن أسباب تلك الظاهرة في تغير خريطة السياحة العالمية، نقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن التفاصيل التي أفرجت عنه جمعية أرباب الأعمال بجزر الكناري - الأرخبيل الإسباني – والتي تحدثت أنه بسبب التضخم وتدهور الخدمات السياحية بجزر الكناري، يفضل السياح الأجانب وجهات بديلة؛ أولها المملكة المغربية، ثم العرض المقدم في مصر.

وبحسب المعطيات عينها، فإن غلاء أسعار المأكل والمبيت بفنادق جزر الكناري، نتيجة التضخم الكبير الذي تعرفه، ساهما في هروب السياح إلى مناطق أقل تكلفة، على غرار المغرب ومصر، وقد قدمت هذه المتغيرات خلال اجتماع جمع اتحاد رجال الأعمال بجزر الكناري ورجال أعمال الضيافة والسياحة بلاس بالماس قصد تحليل التراجع السياحي بجزر الكناري، وقد أجمع المجتمعون على أن “التضخم مشكل أساسي في هروب السياحي إلى المغرب، إذ ارتفع بنسبة 4 بالمائة مؤخرا”.

التضخم عدو للسياحة

وبحسب الصحيفة المغربية، فقد أورد الفاعلون الاقتصاديون الإسبان أن التضخم العالمي يفرض وجود إنفاق كبير لدى الإقامات السياحية، في وقت يقل فيه الاستهلاك من قبل الزوار السائحين، وذلك بسبب الميزانية الثابتة للسائح الأجنبي، التي لا تقبل الارتفاع اليومي المستمر في الأسعار، وأشار المصدر عينه إلى أن فقدان التنافسية في مجال النقل البحري والجوي مع المغرب، والعروض السياحة المصرية، أمر يؤثر بشكل سلبي على سير اقتصاد الجزر الذي يعتمد في الأساس على القطاع السياحي ومع ارتفاع الرسوم الجمركية، أصبح قدوم السياح أمرا صعبا.

“المشكل الآخر يتعلق بعقود الإيجار الخاصة بالمناطق السياحية، التي بالإضافة إلى غلاء ليالي المبيت فيها، تعرف شراءً نهما من قبل السياح الأوروبيين لمدة وجيزة، الأمر الذي يجعل السياح الآخرين لا يجدون عرضا وفيرا، بحسب المتخصصين الإسبان، وأضافوا : "في فصل الصيف، تتزايد مشاكل الإقامة في جزر الكناري، إذ تعرف الفنادق هجوما كبيرا من قبل الحشرات، وفي ظل غياب شروط السلامة والوقاية، يواجه السائح الأجنبي صعوبات في البقاء لفترة طويلة، ووفقا لما تم رصده من معلومات فإن نسب الإقامة بجزر الكناري لا تتعدى 60 بالمائة، وفي حالات نادرة قد تصل إلى 80 بالمائة".

ويسعى الفاعلون الاقتصاديون بجزر الكناري ورجال أعمال الضيافة والسياحة بلاس بالماس إلى “الضغط على الحكومة الإسبانية المقبلة من أجل بحث بعض الحلول لاسترجاع الإقبال السياحي على الجزر، ومواجهة المنافسة التي يفرضها المغرب ومصر”، مشيرين إلى أن “شهر غشت سيكون مليئا فقط بأصحاب الممتلكات الأوروبيين، الذين يستهلكون بشكل ضعيف، في وقت سيغيب فيه السائح الأجنبي بشكل أكبر”.

مصر المستفيد الأكبر من الصيف الملتهب

ويبدوا أن هناك عوامل أخرى ساهمت في بداية التغيير بخريطة السياحة العالمية، ومنها درجات الحرارة الحارقة التي حطّمت الأرقام القياسية، والتي تسببت في إعادة التفكير من جانب السائحين الذين اعتادوا التوجّه نحو أكثر المناطق السياحية السياحة، ما جعل البعض يعيد التفكير في خطط السفر الصيفية، وهذا ما انعكس على خريطة السياحة العالمية، والتي تشهد تغيراً، بسبب موجة الحر والحرائق التي تشهدها أجزاء من أوروبا، وهو ما دفع لزيادة السياحة بمصر بحسب ما جاء بموقع «Travel off Path» المتخصص في السياحة والسفر ، حيث استقبلت مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط توقعات بأن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام

وأشار الموقع المتخصص في السياحة والسفر في تقرير مصور إلى أن المقصد السياحي المصري يشتهر بالعديد من المقومات التي تجذب السائحين، والتي من بينها المناخ المعتدل، والمدن السياحية النابضة بالحياة، والمعالم والأماكن الأثرية العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة، هذا بالإضافة إلى الأسعار المناسبة، وأضاف أن مصر قدمت مؤخراً تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات، مما يسهل على السائحين الزيارة أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنه يعد عامل جذب لأولئك الذين يرغبون التعرف على البلد بصورة أكبر.

الحرارة تؤثر على السياحة التقليدية بأمريكا وأوروبا

وفي المقابل تأثرت عدد من الوجهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة العالمية، ففي الولايات المتحدة، وصلت درجات الحرارة في وادي الموت، الذي يمتد على طول جزء من حدود وسط ولايتي كاليفورنيا ونيفادا والمعروف باسم «أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض»، إلى 53.3 درجة مئوية، وفقاً لما ذكرته خدمة الطقس الوطنية، وواجه المسافرون في ولايتي تكساس وفلوريدا أيضاً طقساً حاراً بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

بينما في أوروبا، تم إصدار تحذيرات صحية من قبل المسؤولين في دول مثل إيطاليا، وفرنسا، بسبب الطقس القاسي، وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية تنبيهات حول الطقس تُشير إلى وجود تهديد صحي محتمل لأولئك المعرضين للحرارة، في 23 مدينة بالحد الأدنى، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في سردينيا، و40 درجة مئوية في روما، وتعرّض عدد من السياح للإغماء بسبب ضربة شمس، بينهم مواطن بريطاني فقد وعيه بالقرب من الكولوسيوم الروماني القديم.

أيضاً اشتدت الحرارة أيضاً في إسبانيا، حيث تم إصدار تحذير شديد في وجهة العطلات الشهيرة، مايوركا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، واشتعلت حرائق الغابات في مدينة لا بالما الواقعة في جزر الكناري، ما أدى إلى إجلاء ما يصل إلى 4 آلاف شخص من منازلهم.