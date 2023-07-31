عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتية يشكر مصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

صدى البلد

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الاثنين/، الشكر لجمهورية مصر العربية، على استضافتها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن). 

وقال اشتية - في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله - إنه "جرى تشكيل لجنة للمُتابعة وهو ما يعطي بريق أمل في استمرار الحوار، ونحن نرحب بذلك". 

وأشاد اشتية، بما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني حول خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميًا، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني، المستند إلى المقاومة الشعبية، ومواجهة عدوان جيش الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

واستضافت مدينة العلمين الجديدة أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، حيث بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي ختام الاجتماع، دعا الرئيس الفلسطيني إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في "اجتماع العلمين" بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال عباس - في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية - "أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.. وإن اجتماع اليوم يعد خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي أرجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريبا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

ترشيحاتنا

ملك البحرين يستقبل محمد بن زايد بمقر إقامته في أبوظبي

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 50% لطلاب الأدبي

محمد معيط: حققنا معدلات نمو إيجابية وصلت 6.6٪؜ العام المالي الماضي

ماذا أعلن وزير التعليم اليوم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟ تفاصيل

رفع حالة الطوارئ بمكتب تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى

اعرف الكهرباء هتقطع عندك امتي.. ننشر موعد تخفيف أحمال الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصور متهور يلتقط سيلفي أعلى ناطحة سحاب والثمن حياته| شاهد

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

طريقة تحضير دجاج المقرمش بوصفة أشهر المطاعم

استشاري يقدم نصائح ذهبية لاختيار الكلية المناسبة لطلاب الثانوية العامة

فيديو

ميرفت أمين تساند شمس البارودي وحسن يوسف في جنازة ابنهما.. شاهد

الجمهور اعتدى عليه.. الحرس ينقذ محمد رمضان| شاهد

شاهد عيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياه نجل حسن يوسف

أنا المظلوم ومضحوك علي .. والد الشيف بوراك يسخر من ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ