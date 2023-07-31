السلطات العراقية تعلن القبض على 4 من أخطر الإرهابيين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار.

وقالت المديرية، في بيان رسمي، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسابعة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الألوية (25 و40 و59) وبمشاركة مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم نصب كمائن محكمة في ناحية العبايجي ومنطقة المزرعة وسيطرة التحدي.

وتابع البيان: «أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في الأقضية الفلوجة والطارمية والمحمودية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.