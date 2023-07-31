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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفي.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أمام البحر

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش ، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نسرين ، في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان قصير مشجر من عطلتها الصيفية علي البحر.

 

وأعلنت نسرين طافش عن انفصالها من للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسميبكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

 

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سينمات مصروالوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمدثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أبرز إطلالات نسرين طافش أعمال نسرين طافش

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