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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"ميقاتي" يكشف عن مشروع قانون للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية

نجيب ميقاتي رئيس
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

أبلغ نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزراء اليوم الاثنين بمشروع قانون يهدف إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان المركزي لتمويل القطاع العام في البلاد.

ويعقد "ميقاتي" اليوم جلسة للحكومة اللبنانية، وعرض على الوزراء مشروع القانون، على أن يناقش في وقت قريب، وفقا لما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

ونشر موقع "الجديد" صورة ضوئية من الوثيقة التي تحوي بنود المشروع الذي عرضه ميقاتي على الوزراء، ويتضمن أربعة بنود.

مشروع القانون

ولفت ميقاتي، الى أن "وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين ستتم مناقشته أيضآ في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط".

يأتي ذلك بعدما أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنه سيتولى غدا مسئولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.

الاقتراض بالعملة الأجنبية مصرف لبنان المركزي نجيب ميقاتي

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