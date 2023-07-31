برلماني عن توجيه الرئيس بإنهاء الاستيلاء على أراضي الدولة: تدخل مطلوب.. فيديو

علق محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على توجيه الرئيس السيسي بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وسرعة إجراءات التقنين.

وقال محمد عطيه الفيومي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف تدخل مطلوب ومحمود لأن هذا الموضوع كان توقف ولم يحقق الغرض منه".

وأضاف: "نسبة التنفيذ في هذا الموضوع كانت تضائلت جدا، وهذا كان بسبب أن القانون كان به عيوب جوهرية، أهمها أن الذي يحدد السعر كانت لجنة وعندما يتظلم المواطن كان يتقدم بالتظلم لنفس اللجنة، ولا يوجد لجنة ستلغي قرارها وتخفض سعر".

وأشار محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب،: "اللجان التي كانت تحدد الأسعار تشددت تشدد كبير جعلت المواطنين تعزف عن التقدم لتقنين أوضاعها".