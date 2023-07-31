كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

افتتح نادي الشباب السعودي، التهديف أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الـ2 من منافسات البطولة العربية.

وسجل إيفر بانيجا الهدف الأول للشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

تشكيل الزمالك ضد الشباب:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل نادي الشباب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيم سيونغ جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور - إياغو سانتوس - حسان تمبكتي - حسين الصبياني.

في خط الوسط: جوستافو كويار - رياض شراحيلي - إيفر بانيجا.

في خط الهجوم: عبد الإله الشمري - هتان باهبري - أحمد عبده.