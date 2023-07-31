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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تسجل رقما قياسيا تاريخيا في عدد المعتقلين بالسجون

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا رقما قياسيا في عدد المعتقلين داخل السجون، حيث أعلنت وزارة العدل وجود 74513 معتقلا داخل السجون الفرنسية. 

وقالت الإذاعة الفرنسية "آر إف آي"، إنها المرة السادسة منذ نوفمبر 2022 التي يتم فيها كسر هذا السجل، واكتظاظ السجون المزمن الذي أكسب فرنسا إدانة جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 يوليو.

وأضحت أنه في شهر نوفمبر الماضي كان عدد المعتقلين 72809 وفي الأول من أبريل وصل العدد إلى 73080 وارتفع إلى 73699 في 1 يونيو و 74513 في 1 يوليو. 

ولأول مرة، تم تجاوز العائق البالغ 74 ألف سجين، أي 814 سجينًا إضافيًا في شهر واحد فقط وما يقرب من 2500 في غضون عام، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل المنشورة اليوم الاثنين 31 يوليو.

فرنسا المعتقلين بالسجون السجون الفرنسية

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