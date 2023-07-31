مثيرة بالمناوشات .. تعليق أحمد حسن على هزيمة الزمالك أمام الشباب

علق أحمد حسن علي هزيمة الزمالك اليوم امام الشباب السعودي في منافسات البطولة العربية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام الشباب في مباراة مثيرة مليئة بالمناوشات ".



فاز نادي الشباب السعودي، على ضيفه الزمالك بهدف وحيد في المباراة التى اقميت على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الـ2 من منافسات البطولة العربية.

سجل إيفر بانيجا الهدف الأول للشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة يتصدر الشباب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ،وتراجع الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.