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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاية مأساوية لمغامر الفرنسي بسبب سيلفي.. فيديو

ريمي لوسيدي المغامر
ريمي لوسيدي المغامر الفرنسي

 مغامر فرنسي لقى حتفه بعد سقوطه من الطابق الـ68، و الذي يدعى "ريمي لوسيدي" و يبلغ من العمر 30 عام.

ذكر هذا في تقرير نشرته فضائية "العربية" بعنوان " مغامر فرنسي شهير يسقط بطريقة مأساوية من أعلى ناطحة سحاب في هونغ كونغ".

اشتهر "لوسيدي" بتسلق ناطحات السحاب، و أخذ العديد من الصور السيلفي من أعلى المباني الشاهقة.

أوضح التقرير، أن "لوسيدي" كان في مغامرته الأخيرة في هونغ كونغ، عندما أخبر حارس إحدى البنايات أنه في زيارة لصديق يسكن بالطابق الـ 40.

وبعد ذلك أظهرت كاميرات المراقبة صعوده إلى الطابق الـ 49، و ذلك باستخدامه الدرج للوصول إلى قمة المبنى.

تفصيل صادم 

فبما رجحت الشرطة أنه حوصر في الأعلى، و من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "الديلي ميل" تفصيل صادم، و هو استغاثة "لوسيدي" بخادمة تعمل داخل المبنى رأها عبر إحدى النوافذ، و لكنه سقط قبل أن تصله المساعدة.

 

ريمي لوسيدي السيلفي مغامر فرنسي لوسيدي هونغ كونغ

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