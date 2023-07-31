ليس صلاح.. ليفربول يكشف قائده للموسم الجديد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن قائده للموسم الجديد، خلفًا لـ جوردان هندرسون.

ورحل جوردان هندرسون قائد ليفربول في المواسم الماضية، عن الفريق، لينضم إلى الاتفاق السعودي.

وأعلن نادي ليفربول أن الهولندي فيرجيل فان دايك سيحمل شارة قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل خلفًا لـ هندرسون.

كما أكد النادي الإنجليزي أن ترينت ألكسندر أرنولد سيكون في المركز الثاني في ترتيب حملة شارة قيادة الفريق، بعد فان دايك، وذلك عقب رحيل القائد الثاني للفريق، جيمس ميلنر، الذي انضم إلى برايتون.

جدير بالذكر أن فان دايك انضم إلى ليفربول في يناير لعام 2018، عقب انضمام محمد صلاح للفريق في صيف 2017.