مفاجأة حول عودة سعد سمير للنادي الأهلي

أكد سعد سمير لاعب نادي فيوتشر المعار من النادي الأهلي أنه مستمر في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال سمير لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: انتهت إعارتي لنادي فيوتشر، تجربة مفيدة سعدت بها.

وأردف: النادي الأهلي ترك لي الخيار إذا أردت أن استمر في الملاعب سوف يساعدني الاحمر في اختيار خطوتي الجديدة.

وتابع: أما إذا قررت أن أنهي مشواري فسوف يكون لي دور داخل الاهلي.

وأوضح: قررت ان استمر في الملاعب وساخرج للخطوة المقبلة عن طريق الاهلي.

وعن إمكانية عودته لصفوف النادي الأهلي أكد سمير أن الجهاز الفني له رؤية وهو يحترمها.