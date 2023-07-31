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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي: الهجوم الروسي تسبب بخسائر كبيرة لأوكرانيا.. وهذا أملها الوحيد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بداية هجوم القوات الروسية يؤدي إلى مقتل الجنود الأوكرانيين.

وقال ماكجريجور: "القوات الأوكرانية تهدر الأرواح البشرية على أمل الحصول على الدعم السياسي، لكنني أعتقد أنه من الواضح أن هذا الدعم لن يكون موجودا بعد الآن. لقد أرسل الناتو بالفعل إلى أوكرانيا كل ما في وسعه تقريبا".

وأوضح أن “الهجوم الروسي في اتجاه كوبيانسك لا يؤدي فقط إلى خسائر لا حصر لها للقوات المسلحة، ولكنه يفتح أيضا الطريق لمزيد من التقدم.. الأمل الوحيد لأوكرانيا، هو مقاتلات إف-16.. نعد بتقديم مقاتلات إف-16، لكن لا أحد يعرف متى سيتم إرسالها إلي أوكرانيا وما إذا كانوا سيغيرون أي شيء”.

وقال ماكجريجور إن “البنية التحتية لأوكرانيا لم تكن مستعدة لخدمة الجيش، بينما تزيد روسيا من إمكاناتها العسكرية كل يوم”.

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وأضاف: "تنتج روسيا أسلحة وصواريخ وصواريخ وذخيرة مدفعية جديدة تماما، ومخزوناتها ضخمة، ومصانعها تعمل سبعة أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم، وتنتج كل ما هو ضروري. لذا فإن روسيا الآن قوة عسكرية هائلة، والتي لم تكن كذلك في فبراير 2022”.

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