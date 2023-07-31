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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

حياة عريس في خطر
حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

يقاتل عريس شاب من أجل الحياة في وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لموقف خطير في صباح اليوم التالي لحفل زفافه داخل بهو الفندق الذي يقضي به شهر العسل بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية.  

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فإنه بينما كانت الزوجة شالاوراي جيلمور تركب الأسانسير مع زوجها لاري جيلمور، قام شاب مشرد بضرب رأسه بشدة وسرقته حيث نقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة. 

تفاصيل 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشرد الذي هجم على العريس داخل بهو الفندق، ويدعي “ هيكو كالهون” 26 عاما انتهك الإفراج المشروط عنه ولم يتم تحديد جرائمه السابقة.

وقالت العروس لشبكة “ سي بي إس نيوز”: “نريد إغلاق الفندق الذي يأخذ 400 دولار على كل غرفة في عطلات نهاية الأسبوع، لأنهم لم يتمكنوا من حماية عملائهم، وحياة زوجي الآن بخطر”. 

من جانبها، علقت إدارة الفندق في بيان:  أبواب الطابق الأرضي مغلقة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا كل يوم، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق مفتاح الضيف، نقدر الإجراءات السريعة التي اتخذها موظفو الفندق وقسم شرطة بيتسبرج وفرق الطوارئ الطبية المحلية الذين قدموا المساعدة لضيفنا، وسنواصل التعاون مع السلطات المحلية في تحقيقاتها". 

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عريس وعروسة يحتفلون بـ حفل زفافهما بأغرب طريقة

الجاني
العروسان 

 

 

 

 

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