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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الخارجية البريطاني يبدأ جولته الرسمية إلى غانا بهدف تعزيز الشراكات

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم, جولته الرسمية إلى مدينة أكرا، عاصمة غانا، بهدف تعزيز الشراكات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان نشر اليوم، أنه خلال الزيارة سيتم الإعلان عن تقديم دعم بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للأعمال التجارية في غانا، عن طريق توفير رأس مال مرن طويل الأجل إلى 150 شركة غانية صغيرة ومتوسطة.

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وقال وزير الخارجية البريطانية في تصريحٍ له، إن المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز روابط الأعمال وتنمية الاقتصادات مع الدول الأفريقية.

وتعد غانا رابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت واردات المملكة المتحدة 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.

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