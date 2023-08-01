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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة التجمع الأول| والد المجني عليه يتهم صديق نجله.. والمتهم يعترف: الفلوس السبب

صدى البلد

باشرت جهات التحقيق في التجمع الأول، تحقيقاتها مع المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة التجمع الأول.

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وكشفت المعاينة الأولية، لجثمان المجني عليه أنه مصاب بجروح طعنية متفرقة بانحاء جسده النحيل أثر إدعاء مشاجرة.

واوضحت التحقيقات الأولية، أن سبب المشاحرة خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم قام على إثرها الاخير بتوجيه عدة ضربات للمجني عليه مما أدى إلى وفاته في الحال قبل نقله إلي المستشفي.

واستمعت، جهات التحقيق الي والد المجني عليه، الذي اتهم صديق نجله بالتسبب في وفاته بسبب خلافات مالية بينهما.

وكلفت جهات التحقيق، بسرعة التحريات حول الواقعة، وسماع شهادة الشهود محل البلاغ، والتصريح بدفن المحني عليه بعد تشريح جثمانه للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب مسبباً وفاته في التجمع الأول ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت التحقيق.

التجمع الأول

 

بداية الواقعة عندما، تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم دائرة القسم وبها إصابات جروح طعنية متفرقة بالجسم أثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفى إتهم أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام آلة حادة في التجمع الأول، ونتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما ، أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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