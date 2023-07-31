منطقة الفيوم لكرة القدم تعقد اجتماعا لمسئولى الأندية لشرح تعليمات القيد

عقدت منطقة كرة القدم بالفيوم اجتماعا مع مسئولى الاندية فى المحافظة لشرح تعليمات القيد لموسم 2023 / 2024 بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين وعمر سيد مسئول التسجيل فى المنطقة .

تم خلال الاجتماع شرح تعليمات القيد بالنسبة للقائمة الاولى والتى ستنتهى يوم 5 اغسطس والقائمة الثانية بالاضافة الى التأكيد على تغيير موعد اغلاق القيد فى الثالثة عصرا فى اليوم الاخير للقيد بدلا من الثانية عشرة مساء.

كما تمت الاجابة على استفسارات مسئولى الاندية بخصوص القيد فى البراعم والناشئين والرسوم المقررة لكل مرحلة سنية .

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم كل من المصور احمد شعبان شامخ "ابو ساجد" والاعلامى عبدالتواب خيرالله لمجهودهما فى التغطية الاعلامية للمباريات الخاصة بالمنطقة.

كما تم تكريم احمد فتحى ربيع المسعف بهيئة اسعاف الفيوم لما بذله من مجهود خلال مباريات الموسم السابق وانقاذه احد اللاعبين الذى بلع لسانه خلال احدى مباريات دورى المنطقة .

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