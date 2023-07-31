فرنسا تعلن موقفها من التدخل عسكريا في النيجر

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين عن موقف بلادها من التدخل عسكريا في النيجر، لمواجهة الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن باريس لا تستعد لتدخل عسكري في النيجر، وأوضحت تعليقا على تصريحات سلطات الانقلاب في النيجر، أنها تنفي بشكل قاطع، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكان المجلس العسكري، الحاكم حاليا في النيجر أعلن اليوم الاثنين أن الحكومة التي تمت الإطاحة بها سمحت لفرنسا بتنفيذ ضربات لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم.

وأدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" دون توضيح مكان وتفاصيل الضربة العسكرية الفرنسية.