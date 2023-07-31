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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي يقدم حلقة خاصة غدا من ميدان الشهيد هشام بركات

أحمد موسى
أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي عن تقديم حلقة خاصة غدا من ميدان الشهيد هشام بركات (رابعة ) سابقا.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "غدا ستكون هناك مقدمة قصيرة أولا وبعد ذلك الحلقة من ميدان الشهيد هشام بركات "رابعة سابقا" أكبر بؤرة إرهابية في التاريخ".

 

وأضاف: "أكبر بؤرة إرهابية في التاريخ كانت في ميدان رابعة"، لافتا: "حلقة الغد تعتبر أول حلقة من هذا المكان".

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك الكثيرين ممن تم تلويث أياديهم بالدم وعلى رأسهم حازم أبو إسماعيل ومحمد البلتاجي ومحمد ناصر الإعلامي الإخواني، بالإضافة إلى القيادات التي حرضت على قتل المصريين.
 

وعلق الإعلامي أحمد موسى: «محمد مرسي مات وفي إيده دم، مات يحاكم في قضية تخابر على الهواء؛ بعد أن تم مواجهته بجرائم التخابر والخيانة، سبحان الله كانت نهايته أمام القضاء، سقط دون أن يلمسه أحد ولن ننسى.
 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "تنظيم الإخوان اقتطاع جزء من البلد واحتلها باعتصام إرهابي مسلح لمدة 45 يوما"، موضحا: "الإخوان هددوا البلد بالسلاح الذي كان مهم".

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