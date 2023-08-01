فيها نصف مليون مواطن.. موسى: حدائق الأهرام تحتاج للتطوير قبل افتتاح المتحف الكبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة حدائق الأهرام تحتاج إلى رصف وعناية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حدائق الأهرام فيها نصف مليون مواطن وتحتاج إلى رصف وتطوير قبل افتتاح المتحف الكبير".

وأشار: "حدائق الأهرام منطقة محيطة بالمتحف المصري الكبير، ونحن نتحدث عن تجهيزات وتطوير ومحاور بجوار المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح"، موضحا: "الافتتاح يحتاج إلى تغيير المنطقة وتطوير حدائق الأهرام".

وتابع: "بوابات ومداخل ومخارج المنطقة تحتاج إلى رصف وإعادة تأهيل مرة أخرى".



