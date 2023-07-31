أخرج اللاعبين عن شعورهم.. ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والشباب

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك تعرض لظلم واضح في مباراة الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ البطولة العربية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم واضح في مواجهة الشباب السعودي، وأي شخص مارس كرة القدم يعلم جيدا أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ركلة جزاء وهمية"

وأضاف: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ظلم واضح، والحكم عبد الواحد حريويدة الليبي لم يكن على مستوى الحدث"

وواصل: "الحكم الليبي أقل من مستوى مباراة الزمالك والشباب، وأهم عنصر في المباراة كاد أن يُفسدها"

واختتم: "الحكم الليبي أخرج لاعبي الزمالك عن شعورهم بقراراته التحكيمية"