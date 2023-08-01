عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نتيجة الثانوية العامة.. كيف تتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك؟

نتيجة الثانوية العامة..
نتيجة الثانوية العامة.. كيف تتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموع

يتعرض البعض بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للأسئلة المحرجة فكيف يتجنب ذلك. 

قدم الدكتور محمد هانى أخصائي الصحة والنفسية واستشاري العلاقات الأسرية من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد نصائح لتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك والتى تتمثل فيما يلي. 

تجنّب الحديث عن المجموع أو النتيجة ما لم يسألك أحد بشكل مباشر. لا تتطوع بالمعلومة من تلقاء نفسك.

إذا سألك أحد، كن لبقاً وقل شيء مثل "النتيجة مقبولة" أو "أنا راضٍ عنها" دون الخوض في التفاصيل.

تحوّل من السؤال بطرح سؤال آخر مثل "ما رأيك بالاختبارات هذا العام؟"

قل إنك تفضل عدم مناقشة نتيجة الثانوية العامة وتركيز الحديث على المرحلة الجامعية القادمة.

بإمكانك القول "سأخبركم لاحقاً" إذا شعرت بضغط للإجابة.

تجنب مقارنة نفسك بالآخرين أو الحديث بتفاصيل النتائج. التركيز على نقاط القوة.

كن واثقاً ولا تشعر بالذنب تجاه نتيجتك. أنت أكثر من مجرد رقم.

في النهاية، لديك الحق في حماية خصوصيتك. لست مضطراً للإجابة عن أي أسئلة لا ترتاح لها.

نتيجة الثانوية العامة المرحلة الجامعية الثانوية العامة نتيجة الثانوية العام ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

رحلة البرتغال.. علي لطفي يكشف كواليس مثيرة في انتقال كهربا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في الميزان

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

هل تغيير حفاض الطفل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء والأزهر يحسم

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ظاهرة أسرية تحدث بعد نتيجة الثانوية خطرها كارثي.. دار الإفتاء تكشف عنها

نتيجة الثانوية العامة.. كيف تتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

بعد إثارته للجدل.. الكشف عن حقيقة جسم معدني غريب بـ أستراليا

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

فيديو

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ