نتيجة الثانوية العامة.. كيف تتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك؟

يتعرض البعض بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للأسئلة المحرجة فكيف يتجنب ذلك.

قدم الدكتور محمد هانى أخصائي الصحة والنفسية واستشاري العلاقات الأسرية من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد نصائح لتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك والتى تتمثل فيما يلي.

تجنّب الحديث عن المجموع أو النتيجة ما لم يسألك أحد بشكل مباشر. لا تتطوع بالمعلومة من تلقاء نفسك.

إذا سألك أحد، كن لبقاً وقل شيء مثل "النتيجة مقبولة" أو "أنا راضٍ عنها" دون الخوض في التفاصيل.

تحوّل من السؤال بطرح سؤال آخر مثل "ما رأيك بالاختبارات هذا العام؟"

قل إنك تفضل عدم مناقشة نتيجة الثانوية العامة وتركيز الحديث على المرحلة الجامعية القادمة.

بإمكانك القول "سأخبركم لاحقاً" إذا شعرت بضغط للإجابة.

تجنب مقارنة نفسك بالآخرين أو الحديث بتفاصيل النتائج. التركيز على نقاط القوة.

كن واثقاً ولا تشعر بالذنب تجاه نتيجتك. أنت أكثر من مجرد رقم.

في النهاية، لديك الحق في حماية خصوصيتك. لست مضطراً للإجابة عن أي أسئلة لا ترتاح لها.