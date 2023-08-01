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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة مثيرة للجدل

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بالتايجر في إطلالة صيفية كاجوال، واعتمدت على اكسسوارات ذهبية ضخمة، وميك اب ساحر يبرز جمالها.

آخر أعمال رانيا يوسف
 
والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل “شارع 9” حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9، وتتوالي الأحداث في إطار جريمي مشوق.

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

اعمال رانيا يوسف التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة رانيا يوسف النجمة رانيا يوسف بالتايجر انستجرام

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