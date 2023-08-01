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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

كاثرين زيتا جونز
كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس

تم تصوير نجوم هوليوود كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس خلال إجازتهما على متن يخت فاخر، حيث تم رصد الزوجين بعد حزم الأمتعة بواسطة المساعد الرقمي الشخصي.

ووفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية، تم رصد الثنائي، وهما يستمتعان برحلة في بورتوفينو بإيطاليا، حيث شوهدت الممثلة الويلزية البالغة من العمر 53 عامًا وزوجها الأمريكي البالغ من العمر 78 عامًا وهما يتنزهان على متن اليخت ويستمتعان بالإطلالة الساحرة للساحل الإيطالي.

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ويعد هذا الثنائي من أشهر الأزواج في عالم التمثيل، حيث تزوجا منذ أكثر من عقدين ويستمتعان بحياتهما المليئة بالمغامرات والسفر حول العالم.

وظهرت كاثرين زيتا جونز بإطلالة ساحرة في فستان متعدد الألوان برقبة رسن، وزُيّنت إطلالتها بأقراط ذهبية كبيرة ونظارة شمسية شفافة. في حين بدا زوجها على غير العادة بإطلالة غير رسمية، حيث ارتدى قميص رمادي وسروالًا قصيرًا باللون العنابي، ونظارة شمسية وقبعة بيسبول سوداء.

وقد تحلى الثنائي بروح الرومانسية خلال رحلتهما على متن اليخت الفاخر، حيث بادرت كاثرين بالنظر إلى زوجها بابتسامة كبيرة ولطف، وبدت الابتسامات تعلو وجوه الثنائي الذين تزوجا في عام 2000 ويفصل بينهما فارق عمر يبلغ 25 عامًا.

ولم يكن الثنائي وحدهما على متن اليخت، حيث انضم إليهما عدد من الأصدقاء والمقربين الذين شاركوهما الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأجواء الفاخرة.

السفر حول العالم هوليوود

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