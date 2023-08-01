عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتبارا من العام المقبل.. شروط جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي لحاملي الجوازات الأمريكية

صدى البلد

  أعلن الاتحاد الأوروبي، تغيير قواعد وشروط سفر حاملي الجوازات الأمريكية الذين اعتادوا على زيارة دول أوروبا من دون الحاجة إلى كثير من الأوراق الإضافية، وذلك اعتبارا من العام المقبل.


وذكرت تقارير إخبارية، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قواعد السفر الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تشترط على المسافرين من 60 دولة معفاة من التأشيرات لأوروبا الحصول على تصريح جديد عبر نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص "إتياس" بدءا من عام 2024.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة على المسافرين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى؛ بهدف تعزيز الأمن الداخلي لأوروبا و لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا، موضحه أنه مشابه جدا للنظام الإلكتروني لتصريح السفر أو ESTA الذي نفذته الولايات المتحدة في عام 2008.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

6 ملايين درهم| الجبلاية تكشف مكاسب سوبر الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

نجم الزمالك السابق: لو الأهلي لاعب الشباب السعودي كان هيكسب 8-0

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن عن هجوم أوكراني لسفن أسطول البحر الأسود

عاشت 120يوما في عذاب.. أقوال مثيرة بواقعة تهديد فتاة بنشر صورها عارية

أخبار التكنولوجيا| FBI يحذر من استغلال روبوتات الدردشة.. هدية نجاح الثانوية.. وأفضل وأقوى هواتف فلاجشيب في 2023

الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق

اعتبارا من العام المقبل.. شروط جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي لحاملي الجوازات الأمريكية

بسمة وهبة تبكي بسبب شماتة وجدي العربي في وفاة نجل حسن يوسف.. "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ