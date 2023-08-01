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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: السياسة المصرية تعمل بشكل متواصل على تفكيك جمود القضايا المعرقلة للاستقرار الإقليمي

صدى البلد

أكدت صحيفة (الأهرام)، أن السياسة المصرية تعمل بشكل متواصل على تفكيك جمود القضايا المعرقلة للاستقرار الإقليمى، والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة – في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء – أن محاولات الالتفاف على القضية الفلسطينية تشكل أحد المنابع الرئيسية لعدم الاستقرار في الإقليم، وهو ما يمكن تجاوزه من خلال استضافة حوارات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة بغرض إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على نحو ما جرى أول أمس في العلمين، فضلا عن المطالبة بعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مائدة التفاوض، مع الأخذ في الاعتبار سياسات التشدد التي تمارسها حكومة نيتانياهو تجاه الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك تسعى مصر إلى التوصل إلى صيغة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على طول حدود 5 يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي يؤكد دائما في المحافل الدولية والمنتديات الإقليمية أن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز في هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية. 
وأشارت إلى أن مصر تحرص على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.. باختصار، مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

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