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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الأسترالي يخالف التوقعات ويبقي على معدلات الفائدة عند 4.1 %

المركزي الاسترالي
المركزي الاسترالي يخالف التوقعات ويبقي على معدلات الفائدة

أبقى البنك المركزي الاسترالي معدلات الفائدة على ما هي عليه عند مستويات 4.1%، الأمر الذي جاء مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير لرفع بـ 25 نقطة أساس إلى مستويات 4.35%.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، يأتي هذا في الوقت الذي تباطأ فيه التضخم في أستراليا إلى 6%  في الربع الثاني من 7% في الربع الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستهدف المركزي الأسترالي المعلن من 2% إلى 3%.

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وقال المحافظ فيليب لوي في بيان: "أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على إقامة توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد وستواصل القيام بذلك".وفي ضوء ذلك والغموض الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية ، قرر المجلس مرة أخرى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر. 

وبحسب التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، سيوفر ذلك مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

ورفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي إلى أعلى مستوياتها في 11 عامًا. إذ تكافح البلاد ارتفاع التضخم مع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد ذروة جائحة كورونا.

البنك المركزي الاسترالي اسعار الفائدة نقطة أساس التضخم في أستراليا

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