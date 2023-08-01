عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 354 عبوة أدوية بيطرية فاسدة ومجهولة المصدر بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 354 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وزير الخارجية السوري: الدول الغربية تحاول عرقلة عودة اللاجئين

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 354 عبوة.

txt

إصابة 12 شخصا في اشتباكات حفل تخرج تجارة طنطا بسبب سوء التنظيم

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

أدوية بيطرية الجهات المعنية الطب البيطري بالغربية الطب البيطري النيابة العامة تحرير محاضر مخالفة تجارة طنطا بيع الأدوية بيطري بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

رحلة البرتغال.. علي لطفي يكشف كواليس مثيرة في انتقال كهربا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

حدث ليلا | تراجع الزمالك عن الانسحاب من البطولة العربية .. إصابة 12 طالبا في حفل تخرج تجارة طنطا.. تراجع غير مسبوق لأسعار الذهب

ترشيحاتنا

محلل اقتصادى يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر من المركزى

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ظاهرة أسرية تحدث بعد نتيجة الثانوية خطرها كارثي.. دار الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

بعد إثارته للجدل.. الكشف عن حقيقة جسم معدني غريب بـ أستراليا

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

فيديو

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ