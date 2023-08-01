الرئيس الصيني: الممر الاقتصادي مع باكستان مشروع نموذجي لتعاون «الحزام والطريق»

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعمل مع باكستان من أجل تحقيق نتائج عالية المستوى ومستدامة ومحسنة لسبل العيش، ومن أجل مواصلة بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليصبح مشروعا نموذجيا لتعاون مبادرة “الحزام والطريق” عالي الجودة.

وأضاف الرئيس الصيني- في رسالة تهنئة بعث بها إلى الاحتفال، الذي أقيم بمناسبة مرور عَقد على إطلاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، في إسلام أباد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الممر يعد مشروعا رائدا مهما لتعاون “الحزام والطريق”.

وأوضح أنه منذ إطلاق الممر الاقتصادي في عام 2013، تعمل الصين وباكستان على تعزيز الممر في إطار مبدأ التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والفوائد المتقاسمة، وحققتا عددا من الثمار المبكرة.

وذكر أن هذا أضاف قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لباكستان، وأرسى أساسا جيدا للارتباطية والتكامل الإقليميين، كما أنه دليل شديد الوضوح على الصداقة القائمة في كل الأحوال بين الصين وباكستان، ويوفر أساسا مهما لبناء مجتمع ومصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان في العصر الجديد.

وشدد على أن الصين وباكستان ستواصلان تحسين التخطيط الشامل وتوسيع التعاون وتعميقه.