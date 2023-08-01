الأمم المتحدة تواصل مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النِيجر

أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو، أن فريق الأمم المتحدة في النيجر مستمر في مساعيه لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، مجددا تعهد مكتبه ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها بالتعاون مع الـ(إيكواس) بروح التكامل من أجل دعم شعب النيجر.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شارك سيماو، في القمة الاستثنائية التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في مدينة أبوجا النيجيرية مؤخراً لبحث الوضع في النيجر.



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل سيواصل مشاوراته مع جميع الشركاء بهدف استعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية في النيجر.

