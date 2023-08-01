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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد حدة الاحتياجات الإنسانية

صدى البلد

  حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا "دينيس براون" من أن الهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، تؤدي إلى زيادة في الاحتياجات الإنسانية، وحثت على زيادة التمويل لضمان تقديم المساعدة للمحتاجين.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "دينيس براون" أهمية الحاجة إلى الدعم بهدف الاستعداد لفصل الشتاء الذي يبدأ مبكرا في أوكرانيا.. قائلة: "إن العاملين في المجال الإنساني يستعدون لفصل الشتاء من خلال توزيع الأغطية والوقود والمواقد والعزل الحراري بالنسبة للمنازل التي تضررت خلال فصل الشتاء الماضي".


وأشارت المسؤولة الأممية إلى الأضرار الإضافية والاحتياجات المتزايدة الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا والهجمات على المدن الكبرى.


وقالت براون "إن منطقة أوديسا الأوكرانية، تمثل مركزا مهما للغاية بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني، مشيرة إلى أنها منطقة انطلاق لتدفق إمدادات الإغاثة إلى المواقع المحتاجة".


وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية بقيمة 3.9 مليار دولار لعام 2023.. وتستهدف الخطة تقديم المساعدات الإنسانية لنحو 11.1 مليون شخص، ولكن لم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن سوى من جمع حوالي 30 في المائة من جملة المبلغ المطلوب. 

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