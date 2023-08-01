عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى: الأجور والمعاشات والضرائب أهم ملفات جلسة اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب  مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن سلاح الوعى هام  خلال تلك الفترة لمواجهة أفة الحرب الكبرى وهى  الإحباط والجميع مشارك فى بناء الوطن لذلك المسئولية عظيمة جدا.

وأوضح أن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية اليوم  ستناقش سياسة العمل والأجور والمعاشات والسياسات الضريبية، ومسألة تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن هذه أهم المحاور المطروحة على مناقشات اللجنة اليوم.

وأضاف  أن اجتماع اليوم  للجنة العدالة الاجتماعي هو الثاني  موضحا أن الحوار الوطني، يؤكد للجميع ما تحرص عليه الدولة المصرية في المضي نحو تعزيز خطى التحول الديمقراطي والانفتاح على كافة الآراء، بما يحقق حالة من التوافق بين كل أطياف المجتمع المصري والأطراف الفاعلين، حول خارطة رسم الأولويات الوطنية، لا سيما وأنه خلق حالة من الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في صنع القرار.

وأوضح عبد الهادي القصبي، أن جلسة اليوم  مفتوحة لكافة الاحزاب السياسة والقوى المجتمعية، قائلا: "عايزين نطلع من الحوار الوطني بمساحة مشتركة نتواصل فيها وتقديم علاجات لبعض التحديات.

الحوار الوطني الاجور المعاشات السياسات الضريبية القصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

ترشيحاتنا

لو لسه مقدمتش .. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023

الحق قدم.. فرص عمل جديدة فى مترو الأنفاق

بسبب فيضانات الصين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار بكين الدولي

خطيبي والدكتور| ليلة ساخنة في فضيحة طبيب روض الفرج مع الممرضة

إزالة كافة المعوقات.. الدولة تقدم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يفاجئ بريطانيًّا ويلدغه من رأسه

دب يثير جدلا في حديقة حيوان بـ الصين| شاهد

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

فيديو

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ