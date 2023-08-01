العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى: الأجور والمعاشات والضرائب أهم ملفات جلسة اليوم

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن سلاح الوعى هام خلال تلك الفترة لمواجهة أفة الحرب الكبرى وهى الإحباط والجميع مشارك فى بناء الوطن لذلك المسئولية عظيمة جدا.

وأوضح أن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية اليوم ستناقش سياسة العمل والأجور والمعاشات والسياسات الضريبية، ومسألة تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن هذه أهم المحاور المطروحة على مناقشات اللجنة اليوم.

وأضاف أن اجتماع اليوم للجنة العدالة الاجتماعي هو الثاني موضحا أن الحوار الوطني، يؤكد للجميع ما تحرص عليه الدولة المصرية في المضي نحو تعزيز خطى التحول الديمقراطي والانفتاح على كافة الآراء، بما يحقق حالة من التوافق بين كل أطياف المجتمع المصري والأطراف الفاعلين، حول خارطة رسم الأولويات الوطنية، لا سيما وأنه خلق حالة من الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في صنع القرار.

وأوضح عبد الهادي القصبي، أن جلسة اليوم مفتوحة لكافة الاحزاب السياسة والقوى المجتمعية، قائلا: "عايزين نطلع من الحوار الوطني بمساحة مشتركة نتواصل فيها وتقديم علاجات لبعض التحديات.