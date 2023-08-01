عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز التعاون.. وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يزور الصين

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

يقوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية أوائل شهر أغسطس 2023، وذلك إدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في المجال الثقافي

 
وصرحت السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة بأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون العربي الصيني وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي العربي الصيني والعمل على تقديم المجتمعين العربي والصيني بالصورة التي تتناسب مع حضارتهما العريقة التي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ


وسيتم خلال زيارة وفد الأمانة العامة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية بشأن تعميق آلية التعاون العربي الصيني في مجال الثقافة


وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لإعلان تشنغدو الصادر عن الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة الصيني – العربي، الذي عقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بالصين، بمشاركة وزراء الثقافة بالدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووزير الثقافة لجمهورية الصين الشعبية


كما أشارت السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة، إلى مشاركة الأمانة العامة في افتتاح مركز الدراسات الصيني العربي الثقافي السياحي والذي سيشكل جسراً من جسور التبادل الثقافي بين المجتمعين العربي والصيني، ومركزاً ثقافياً فعالاً في عملية دعم مضمون الحوار الثقافي العربي الصيني بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة العربية التعاون العربي الصيني الدول العربية السياحة الصينية الشؤون الاجتماعية الصين الشعبية بحث سبل تعزيز التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

اليوم.. اجتماع لـ القادة العسكريين في إيكواس بسبب أزمة النيجر

تعرف على موعد عودة أيمن الرمادي من الإمارات لتدريب سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ