لتعزيز التعاون.. وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يزور الصين

يقوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية أوائل شهر أغسطس 2023، وذلك إدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في المجال الثقافي



وصرحت السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة بأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون العربي الصيني وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي العربي الصيني والعمل على تقديم المجتمعين العربي والصيني بالصورة التي تتناسب مع حضارتهما العريقة التي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ



وسيتم خلال زيارة وفد الأمانة العامة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية بشأن تعميق آلية التعاون العربي الصيني في مجال الثقافة



وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لإعلان تشنغدو الصادر عن الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة الصيني – العربي، الذي عقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بالصين، بمشاركة وزراء الثقافة بالدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووزير الثقافة لجمهورية الصين الشعبية



كما أشارت السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة، إلى مشاركة الأمانة العامة في افتتاح مركز الدراسات الصيني العربي الثقافي السياحي والذي سيشكل جسراً من جسور التبادل الثقافي بين المجتمعين العربي والصيني، ومركزاً ثقافياً فعالاً في عملية دعم مضمون الحوار الثقافي العربي الصيني بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.