مؤتمر بالقاهرة: احذر من هذا المرض.. يتطور بصمت

شهدت القاهرة مؤتمرا صحفيا موسعا لمناقشة خطر مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وتعزيز الوعي العام بخطورة المرض وكيفية التعامل معه، ودعم المرضى.

ويعد ارتفاع ضغط دم الشريان الرئوي مرضا نادرا ويتطور بصمت، حيث يصيب الجهاز القلبي الرئوي، ويؤثر على أداء القلب، بما يضع الأشخاص المصابين به أمام تحدٍ كبير في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

ويأتي المؤتمر ضمن فعاليات حملة مشتركة نابعة من إيمان مؤسسة مرسال للخيرية وشركة “جانسن” للأدوية، بالمسئولية المجتمعية التي تقع على عاتقهما لدعم المرضى، وتوعية المجتمع به.

وأوضحت الدكتورة هبة حسين، المدير الطبي بالشركة شمال شرق أفريقيا والأردن، أن هذا المؤتمر يستهدف زيادة الوعي المجتمعي بالمرض، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي ترتكز على السعي لجعل الأمراض شيئاً من الماضي، ومحاربتها بالوعي والعلم وتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص بشكل متكافئ.

من جانبه، قال الدكتور يوسف أمين، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني: “تسهم تلك الفعاليات بشكل كبير في تسهيل تشخيص وعلاج مرض ارتفاع ضغط دم الشريان الرئوي، فإن مسببات هذا المرض متنوعة ومتشعبة للغاية، ومنها بعض الأمراض المناعية كالتيبس الجلدي المناعي والإكزيما الحمراء، وأيضاً قد ينتج عن تأثر الوريد البابي في الكبد أو البلهارسيا”.

وقد تحدث الإصابة بهذا المرض أيضاً نتيجة لبعض الأمراض التي تصيب الجهة اليسرى من القلب أو نقص الاكسجين أو الجلطات المزمنة في الرئة، وغيرها من الأمراض العامة التي تصيب الجسم.

وفي هذا السياق، فإن تعزيز الوعي بهذا المرض يشكل ضرورة قصوى في اكتشافه وتحديد أنسب طرق العلاج للتعامل مع المرض بشكل سليم.

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فيما قال الدكتور محمد صبحي، استشاري وأستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة الإسكندرية: "تفتح الفعاليات التي نشهدها اليوم بوابة جديدة للأمل لمرضى ارتفاع ضغط دم الشريان الرئوي، والذي يعتبر من أكثر الأمراض خطورة. فعلى الصعيد الطبي، يؤثر هذا المرض بشكل كبير على أداء عضلة القلب اليمنى، ما قد يؤدي لهبوطها في بعض الحالات، وعلى الصعيد الإنساني، فإن أعراض هذا المرض على المريض تؤثر على قدرته على القيام بواجباته الوظيفية والأسرية، ما يهدد استقراره المادي والأسري بشكل مباشر".