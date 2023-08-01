لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. زيارة رسمية لمسؤولين مصريين في روسيا| تفاصيل

قام الدكتور أمجد سعيد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ويرافقه المهندس/ محمد رمضان بدوي – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة بإجراء زيارة لأكاديمية "روساتوم" التقنية حيث يتم تدريب الكوادر البشرية المصرية المسئولة عن إدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وذلك في أثناء زيارته الرسمية لروسيا الإتحادية للمشاركة في فعاليات قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة يومي 27 و28 من يوليو الماضي في مدينة سانت بطرسبرج.



كان على رأس استقبال رئيس مجلس الإدارة كل من يوري سيليزنيف - رئيس أكاديمية "روساتوم" التقنية و ناتاليا شافالوفيتش - نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" للموارد البشرية، حيث تم الاجتماع مع المختصين بالأكاديمية للوقوف على الموقف التنفيذي لسير العملية التدريبية وبحث مخطط تنفيذ البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المصرية لتأهيلها للقيام بمهامها لإدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.



هذه الزيارة تأتى في إطار حرص قيادة هيئة المحطات النووية على متابعة سير العملية التدريب للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتنمية الكفاءات للكوادر المصرية وتأهيلهم للقيام بأعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية بالضبعة.

وفي أثناء الزيارة، تم تفقد مماثل التدريب متعدد الوظائف والمقرر أن يتم استخدامه ضمن مراحل تدريب المشغلين المصريين على التعامل مع سيناريوهات التشغيل المختلفة وذلك لإكسابهم المعرفة والخبرة وثقل مهاراتهم في كافة أوضاع التشغيل المختلفة للمحطة.



كما تضمنت الزيارة أيضا المرور على المتدربين والاجتماع بهم لتفقد أحوالهم ومقترحاتهم نحو زيادة فعالية البرامج التدريبية وكذلك حثهم وتحفيزهم نحو بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة واكتساب الخبرات أثناء العملية التدريبية.

كما تضمنت الزيارة تفقد أماكن الإقامة والإعاشة الخاصة بالمتدربين لضمان تحقيقها المستوى اللائق لتوفير كافة المتطلبات المعيشية المناسبة للمتدربين.

جدير بالذكر انه في 6 ديسمبر 2021، تم البدء في العملية التدريبية للكوادر البشرية المصرية بمدينة سانت بطرسبرج بروسيا الإتحادية، وذلك لإعداد أطقم التشغيل والصيانة لمحطة الضبعة النووية، ويتم ايفاد المتدربين الى دولة روسيا الإتحادية وفق برنامج زمني مخطط معد طبقا لمخطط تنفيذ المشروع، ويتم التدريب كجزء من نطاق أعمال المقاول العام المنفذ لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

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