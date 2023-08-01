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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

أسامة شلبية قائما بأعمال عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

صدى البلد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم 1149، بانتداب الدكتور أسامة محمود عبد الرحمن شلبية الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة للقيام بأعمال عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء حتى 31/7/2024.
جدير بالذكر ، حصل الدكتور أسامة شلبية على بكالوريوس العلوم تخصص الفلك عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة في الفيزياء الفلكية سنة 1988، ثم حصل على درجة الدكتوراه من معمل فيزياء الفلك من جامعة لايدن بهولندا سنة 1995.

وتدرج شلبية بالمناصب الأكاديمية حتى وصل إلى درجة أستاذ علوم الفلك والفضاء والأرصاد عام 2007 بجامعة القاهرة، ثم رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 2018.

ثم عيٌن عضوا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضواً بمجلس بحوث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضوا في لجنة الترقيات بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقي، ثم أستاذ زائر بجامعة أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، و بجامعة ناجويا باليابان ، وبجامعة هوكايدو باليابان ، و بجامعة سول بكوريا الجنوبية .

وحصل الدكتور أسامة شلبية على وسام فارس من الطبقة الثانية من رئيس وزراء فرنسا، و على جائزة الدكتور محمود خيرى في الفلك من أكاديمية البحث العلمي، كما فاز الدكتور شلبية بالانتخاب الحر دوليا بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء عن الدورة 2021-2025.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء للجنة الوطنية كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

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