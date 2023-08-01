نشرة الحوادث|خطيبي والدكتور وليلة ساخنة..ذئب بشري جائع.. الجار صاحب الخيال المريض

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

كشفت التحقيقات التي أجريت في القضية المتهم بها طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة روض الفرج، بالاعتداء على المريضات مستغلا علاجهم لديه، وتصويرهم وإبتزازهم، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهم وعدم فضحهم، تصريح وشهادة ممرضته التي قالت "إنه يعاني مرضا جنسيا وحاول إثبات قدرته الجنسية لنفسه".

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة النزهة.

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض، وتهديدهم بالحبس.

أنهت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ حياتها إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بقصد إنهاء حياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.