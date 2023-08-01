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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|خطيبي والدكتور وليلة ساخنة..ذئب بشري جائع.. الجار صاحب الخيال المريض

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

خطيبي والدكتور| ليلة ساخنة في فضيحة طبيب روض الفرج مع الممرضة

كشفت التحقيقات التي أجريت في القضية المتهم بها طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة روض الفرج، بالاعتداء على المريضات مستغلا علاجهم لديه، وتصويرهم وإبتزازهم، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهم وعدم فضحهم، تصريح وشهادة ممرضته التي قالت "إنه يعاني مرضا جنسيا وحاول إثبات قدرته الجنسية لنفسه".

انتحال صفة رجال شرطة|السجن 10 سنوات لشخص في النزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة النزهة.

ذئب بشري جائع.. حكم رادع للجار صاحب الخيال المريض مع بنت الـ7 سنوات

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.

بسبب الميراث.. حقيقة تعدى شخص على آخر ووالدته في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض، وتهديدهم بالحبس.

طالبة تُنهي حياتها بقرص الغلال في سوهاج

أنهت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ حياتها إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بقصد إنهاء حياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

نشرة الحوادث روض الفرج

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